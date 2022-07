Von Michael Morosow, Pullach

So erfreulich der Anteil der Geothermie von 15 Prozent (Stand: 2018) am Pullacher Gesamtenergieverbrauch ist, auf ihrem Weg zur Klimaneutralität muss die Gemeinde nachlegen. Sechs weitere geothermische Bohrungen sowie ein in den Startlöchern stehender Windpark im Forstenrieder Park werden demnächst die Bilanz wohl ein wenig aufhübschen, aber das reicht bei weitem nicht, um beim nächsten Treibhausgasbericht des Landkreises München nicht mehr in der Spitzengruppe der "Dreckschleudern" aufgeführt zu werden.

Neben der Energiequelle in etwa 3000 Metern Tiefe will die Gemeinde deshalb nun auch verstärkt jene in circa 150 Millionen Kilometern Höhe anzapfen. In seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 5. Juli, wird der Gemeinderat voraussichtlich über die Errichtung und den Betrieb von 19 Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Dächern entscheiden. Die Mitglieder des Umwelt- und Mobilitätsausschusses haben sich in der Vorwoche bereits einstimmig für die Umsetzung dieses Vorhabens ausgesprochen.

Wenn der Gemeinderat deren positiven Beschlussempfehlung folgt, dann werden demnächst auf den Dächern der kommunalen Liegenschaften 720 000 Kilowattstunden Sonnenstrom jährlich erzeugt, ausreichend um den Energiebedarf von circa 300 Drei-Personen-Haushalten zu decken. Mit einer Solaranlage ausgestattet werden sollen dabei die Dächer von Rathaus, Bürgerhaus, Feuerwehr, Grundschule, Sportheim, Bauhof, Kindergarten "Drachenhügel", der südlichen Lärmschutzwand an der B 11 sowie von elf Objekten der Wohnbaugenossenschaft an der Hans-Keis-Straße.

Schuld an der schlechten Klimabilanz der Gemeinde sind Firmen wie Linde und United Initiators

Aber auch die Dächer der Kirchen will man ins Visier nehmen. Dafür soll nun ein passendes Betreibermodell entwickelt und die Finanzierung geprüft werden. Je mehr Fläche zusammenkomme, desto größer sei das Interesse großer Anbieter, sagte Helmut Mangold, Geschäftsführer der Pullacher Geothermiegesellschaft IEP, die für die Gemeinde als Betreiber in Frage kommt. Wenn es wirtschaftlich passe und das Konzept stimmig sei, dann könnte er dieses dem IEP-Aufsichtsrat vorlegen. "Wir sind bereit, das zu machen, wenn der IEP die Mittel zur Verfügung gestellt werden"", sagte Mangold.

Der solar erzeugte Strom könnte nach Darstellung der Verwaltung zum Beispiel in das Pullacher Stromnetz eingespeist und als Bestandteil des regionalen IEP-Ökostromproduktes vertrieben werden. Für Liegenschaften mit signifikantem Stromverbrauch wie Rathaus, Bürgerhaus und Bauhof würde die Verwaltung ein für diesen Fall übliches Selbstnutzungsmodell empfehlen, da der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms durch den Anlagenbetreiber zu erfolgen habe.

Die Gemeinde Pullach zählt laut dem Treibhausgasbericht des Landkreises für das Jahr 2018 mit 14,4 Tonnen klimaschädlicher Emissionen pro Kopf zu den größten Emittenten der 29 Landkreiskommunen. Dafür verantwortlich sind dabei aber weniger die privaten Haushalte, kommunalen Einrichtungen und Verkehr mit insgesamt 30 Prozent der Emissionen, sondern vielmehr Industrie, Handel und Gewerbe, alle voran United Initiators, Linde und der Bundesnachrichtendienst, die für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich zeichnen. "Wir müssen die Industrie stärker mit einbinden", sagte Florian Gehring (Grüne).