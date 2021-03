Die Gemeinde Pullach informiert Eltern, die einen Platz in einer Kindertagesstätte suchen, mit einem außergewöhnlichen Angebot auf ihrer Homepage. Weil coronabedingt ein "Tag der offenen Tür" nicht möglich ist, stellen sich die einzelnen Einrichtungen mit Hilfe eines kleinen Films vor, der unter www.pullach.de auf der Startseite abzurufen ist. Für persönliche Gespräche am Telefon oder zum "Tag des offenen Ohres" stehen die Ansprechpartner in den einzelnen Einrichtungen dann weiter zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind in demselben Web-Beitrag zu finden. Bis Ende März können Eltern ihre Kinder für die Pullacher Einrichtungen auf dem Vergabeportal unter der Adresse www.little-bird.de/pullach vormelden. Nach Ende der Osterferien beginnt laut Rathaus die Vergabe der Plätze.