Die Gemeinde Pullach richtet eine Lenkungsgruppe für die nachhaltige Entwicklung des Ortes ein. Die Kick-off-Veranstaltung für interessierte Bürger findet am Mittwoch, 4. März, von 19 Uhr an im Foyer des Bürgerhauses an der Heilmannstraße 2 statt. Ziel ist es, Instrumente zu finden und Themenkomplexe zu formulieren, etwa "Plastikfreies Pullach", um den Nachhaltigkeitsplan der Agenda 2030 umzusetzen. Hierfür sei das Engagement der Pullacher erwünscht und notwendig, heißt es aus dem Rathaus.