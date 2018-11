4. November 2018, 21:50 Uhr Pullach Kathreintanz

Mit dem Kathreintanz am Samstag, 17. November, endet die Volkstanzsaison. In Pullach drehen sich die Freunde der traditionellen Tänze von 19 bis 24 Uhr im Bürgerhaus, Einlass ist bereits von 18 Uhr an. Es spielt die Blaskapelle Ochsentreiber aus Neustadt an der Donau. Durch diese Stadt führte von 1350 bis 1750 die sogenannte "Ochsenstraße", auf der Ochsenkarawanen, aus Ungarn kommend, zu den Schlachthöfen nach Nürnberg getrieben wurden. Die "Ochsentreiber" spielen in der Tradition der alten bäuerlichen Tanzbodenmusik, wie sie in der Gegend an der Donau beheimatet war. Tanzmeister Johannes Schuster und seine Frau zeigen wieder alle Figurentänze vor, damit auch jeder mittanzen kann. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse. Weitere Infos auf der Homepage (www.vtk-pullach.de).