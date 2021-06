Wäre es nach seinen Eltern gegangen, hätte László Fenyö Geige spielen gelernt. Nach wenigen Monaten allerdings zerbrach der damals Fünfjährige das ungeliebte Instrument. Stattdessen, so berichtet es Fenyö in einem Interview, bekam er ein Cello, das größer und damit schwerer zu zerstören war. Heute zählt der Ungar zu den bekanntesten Cellisten Europas, er wird besonders für seine technische Brillanz und die Ausdrucksstärke seines Spiels gelobt. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, unter anderem Gewinner des Internationalen Pablo-Casals-Wettbewerbs, und lehrt an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Am Mittwoch, 30. Juni, ist Fenyö gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim im Bürgersaal Pullach zu Gast. Das mit 14 Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist eines der ganz wenigen Full-time-Kammerorchester Europas und für sein breites Repertoire von Alter bis Neuer Musik bekannt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets sind erhältlich im Vorverkauf des Bürgerhauses unter Telefon 089/744 75 20 oder online über www.buergerhaus-pullach.de.