Sie sind das Sprachrohr der Jugend und finden mit ihren Anliegen und Vorschlägen durchaus Gehör in den politischen Gremien ihrer Gemeinde: die elf Mitglieder des Pullacher Jugendparlaments. Erst im Vorjahr und nach längerer Unterbrechung ist wieder ein Jugendparlament in der Südgemeinde gewählt worden, nun stehen abermals Wahlen an, am Samstag, 9. November, im "Freiraum²" in Pullach, Jaiserstraße 2. Grund: Einige Mitglieder des Jugendparlaments haben in diesem Jahr ihren Schulabschluss gemacht und werden aus Pullach wegziehen. Deshalb werden für die Wahl neue interessierte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 22 Jahren gesucht. Die Jugendbürgerversammlung beginnt um 17 Uhr und wird von Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund eröffnet. Es folgen verschiedene Workshops, etwa ein "Fear Pong" gegen Gemeinderatsmitglieder, Herstellen von Bienenwachstüchern oder Plätzchen backen. Die Wahl ist für 19 Uhr angesetzt.

Von der bisherigen Arbeit der elf Jugenparlamentarier zeigt man sich im Rathaus recht angetan. Das Team habe rund um seine Sprecherin Marlene Bold die Waldsäuberungsaktion "Rama dama - zam samma" in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Verantwortlichen des Freiraum² organisiert. Und auch bei der Planung der neuen Jugendfreizeitstätte, die nördlich der Margarethenstraße entstehen soll, sei das Jugendparlament dabeigewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Wer sich zur Wahl stellen will, solle sich im Idealfall schon vorab beim Team des Freiraum² melden (Tel. 089/793 27 23, E-Mail: info@freiraumhoch2.de). Wahlberechtigt sind alle Pullacherinnen und Pullacher zwischen zwölf und 22 Jahren.