20. November 2018, 21:48 Uhr Pullach Jugendparlament neu gewählt

Elf junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren werden künftig die Belange der Pullacher Jugend vertreten. Etwa 80 Jugendliche wählten das neue Jugendparlament am Samstag auf der Jugendbürgerversammlung in der Freizeitstätte "Freiraum hoch zwei". Das Gremium hat Rederecht im Gemeinderat und kann jugendspezifische Themen einbringen. In Pullach hat das Jugendparlament eine lange Tradition, viele aktuelle Gemeinderäte waren früher selbst Mitglieder. In jüngster Zeit war das Parlament eher ein loser Zusammenschluss, daher entstand vor Kurzem die Idee, es wieder offiziell einzuführen. Auch Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und einige Gemeinderäte waren bei der Wahl anwesend.