23. Juni 2019, 22:22 Uhr Pullach Jazz & Tschaikowski

In der Reihe "Jazz & More" wird am Donnerstag, 27. Juni, der Pianist Leonid Chizhik im Bürgerhaus Pullach gastieren. Der 72-Jährige, geboren 1947 in der damaligen Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik, lebt schon lange im Raum München und gilt als pianistischer Grandseigneur, der technische Brillanz mit erlesener Expressivität kombiniert. Das Programm, das er in Pullach präsentiert, ist eine Hommage an Tschaikowski - eine Würdigung des großen russischen Komponisten in der polystilistischen Sprache des Jazz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.buergerhaus-pullach.de.