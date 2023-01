Licht ins Dunkel bringen, mit Musik, Poesie und Liturgie - die evangelische Jakobuskirche in Pullach lädt für Freitag, 6. Januar, zu einem besonderen Gottesdienst ein: Unter dem Motto "Das Licht im Gedicht" wird Epiphanias, das Fest der Erscheinung Christi gefeiert. Dieser Name, der in der evangelische Kirche für "Heilige Drei Könige" gebräuchlich ist, macht auf das Licht aufmerksam, das in die Welt gekommen und den Menschen erschienen ist; Epiphania bedeutet "Erscheinung". Bei dem Lichtfest, Beginn 17 Uhr, soll Musik und Lyrik im Wechsel erklingen. "Wer will, kann selbst ein Gedicht mitbringen und vorlesen. Vielleicht fühlt der eine oder die andere sich sogar dazu angeregt, selbst das Licht zu besingen, ob mit Reimen oder ohne, ob in Mundart oder als Poetry Slam", so Pfarrer Martin Zöbeley. "So oder so: Lassen Sie sich überraschen - und erleuchten!"