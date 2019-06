24. Juni 2019, 21:28 Uhr Pullach Jahre des Untergangs

Der Hamburger Historiker Volker Ullrich stellt am Freitag, 5. Juli, die Fortsetzung seiner großen Hitler-Biografie in der Charlotte-Dessecker-Bücherei in Pullach vor. Mit dem viel beachteten Band 1 "Adolf Hitler. Die Jahre des Aufstiegs 1889-1939" war er bereits 2014 in Pullach zu Gast und las im ausverkauften Vereinsraum, nun präsentiert er dort den zweiten Band, der die "Jahre des Untergangs 1939-1945" behandelt: von der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs bis zu dessen Ende. Ullrich ist Autor der Zeit und Mitherausgeber des Magazins "Zeit-Geschichte". Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Karten kann man reservieren unter Telefon 089/74 44 00 11 oder per E-Mail an buecherei@pullach.de.