Von Michael Morosow, Pullach

Die Hochleite an der Isar ist ein attraktives Plätzchen für Ausflügler, als Standort für einen Kinderspielplatz aber nicht geeignet. Darauf hat sich der Pullacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich verständigt und damit einen entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion zurückgewiesen. Stattdessen wird nun darüber nachgedacht, den Spielplatz auf der Maibaumwiese auszubauen, was auch im Sinne von FDP-Gemeinderat Alexander Betz wäre, der seinen Antrag daher zurückzog. Zusammen mit Caroline Voit (Pullach plus) wird er nun einen neuen Antrag einbringen, mit der Maibaumwiese als Standort.

Einen Spielplatz auf der Hochleite hätte er gerne zwischen dem Kriegerdenkmal und dem Kneippbecken auf dem Mittelstreifen zwischen Kiesweg und Fahrradweg gesehen. Hier fehle es an Spielgelegenheiten für Kinder, heißt es in der Antragsbegründung der FDP. Aus Sicht der Verwaltung ist diese Stelle aber nicht sicher genug für einen Spielplatz, läge dieser doch an einem teilweise mit hohen Geschwindigkeiten befahrenen Radweg. Außerdem ist laut Bautechnikleiter Peter Kotzur auch die Situation in unmittelbarer Nähe zur Hangkante als problematisch zu sehen. Hier sei es zu gefährlich für spielende Kinder.

Caroline Voit wartete daraufhin mit dem Vorschlag auf, über eine Vergrößerung des Spielplatzes auf der Maibaumwiese nachzudenken. Nicht zuletzt Reinhard Vennekold (Wir in Pullach) konnte sich damit anfreunden und verwies darauf, dass hier bereits ein kleiner Spielplatz sei und eine höhere Frequenz auch im Sinne der Geschäftsleute in diesem Bereich sein würde. Für die Juli-Sitzung wollen nun Betz und Voit gemeinsam einen neuen Antrag formulieren. Kotzur sieht den neuen Standort weniger kritisch als den an der Hochleite, allerdings vorbehaltlich einer baurechtlichen Prüfung, weil der Bebauungsplan an dieser Stelle keinen Spielplatz vorsieht.