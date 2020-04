Mit einem Online-Fachvortrag von Magret Rasfeld, der Mitbegründerin der Initiative "Schule im Aufbruch", möchte der Kreisjugendring München-Land am Donnerstag, 23. April, um 17 Uhr mit pädagogischen Fachkräften, Eltern und Interessierten über das Thema Ganztagsschule ins Gespräch kommen. Welche Räume müssen eröffnet werden, um Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen ernst und wahrzunehmen? Was brauchen junge Menschen, um ihre Zukunft mitgestalten zu können? Um diese und weitere Fragen geht es. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Der Vortrag und der Austausch finden online statt. Eine Anmeldung ist möglich unter: www.evingo.net/gbz.