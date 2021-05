Die Stromerzeugung durch Photovoltaik voranzutreiben, ist eines der Ziele von Ismael Leitmannstetter, der seit einem halben Jahr als Klimaschutzmanager für die Gemeinde Pullach im Einsatz ist. Dazu rührt er nun die Werbetrommel in der Bevölkerung und lädt jeden, der sich die Nutzung von Photovoltaik für sein Eigenheim vorstellen kann, zu einem Online-Fachgespräch der Energieagentur Ebersberg München zum Thema "Photovoltaik und Speicher" am 14. Juni sowie einer vertiefenden, eigens für die Pullacherinnen und Pullacher organisierten Anschlussveranstaltung am 15. Juli ein. Interessenten sollen sich telefonisch unter 089/744 74 44 31 oder per E-Mail an klimaschutz@pullach.de mit Leitmannstetter in Verbindung setzen.