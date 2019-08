Zum ersten Konzert in der Reihe "Burg & Bühne" nach der Sommerpause hat der Kreisjugendring München-Land zwei Bands mit unterschiedlichem musikalischem Ansatz auf die Burg Schwaneck in Pullach eingeladen: Zunächst wird dort am Samstag, 14. September, die Nachwuchsgruppe Vanillja Ribbon auftreten, die als Finalist des Band-Wettbewerbs "Running for the Best 2018" auf sich aufmerksam gemacht hat und Indie-Pop mit Rap kombiniert. Anschließend wird die bayerische Folkrockband Schariwari, die auf mehr als 40 Jahre Bandgeschichte zurückblickt und als stilprägend gilt, den Abend musikalisch gestalten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten zu 18, ermäßigt 13 Euro, gibt es über www.muenchenticket.de.