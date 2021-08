In der Gemeinde Pullach macht am Sonntag, 8. August, der Impfbus des Landkreises München für eine Sonderimpf-Aktion Station. Wer sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen will, kann von 10 bis 18 Uhr auf den Parkplatz des Freizeitbades an der Hans-Keis-Straße 59 kommen, eine Anmeldung für die Impfung ist nicht erforderlich. Auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ist das Angebot gedacht, sie können sich in Begleitung ihrer Eltern impfen lassen. Wenn vorhanden, sollte der Impfausweis mitgebracht werden, ein Ausweisdokument ist zwingend notwendig.