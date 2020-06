Wer schon immer wissen wollte, warum Harry Potters Zauberstab aus Holunderholz angefertigt wurde oder was das Märchen von Frau Holle mit Holunder zu tun hat, kann dies am Freitag, 12. Juni, von 8.30 bis 16 Uhr erfahren. In einer Abenteuerrallye suchen kleine Naturfans von acht bis zwölf Jahren nach den Holunderfeen und -geistern auf dem Gelände des Naturerlebniszentrums Burg Schwaneck in Pullach. Die Anmeldung für dieses Ferienprogramm kann telefonisch unter 089/74440-27 oder auf der Homepage unter https://www.burgschwaneck.de/jugendbildungsstaette/ferien-und-freizeit/ erfolgen.