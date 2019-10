Der Arzt Rainer Jund hat seine Erfahrungen literarisch verarbeitet und erzählt in dem Buch "Tage in Weiß" Geschichten vom Klinikalltags aus der Sicht eines Arztes, der sich, seine Arbeit und den Betrieb einer großen Klinik immer wieder hinterfragt. Die Lesung findet am Dienstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Isartal in Pullach statt. Eintritt: 10 Euro.