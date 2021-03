Von Michael Morosow, Pullach

Alexander Betz ist Strafverteidiger, und daher ist ihm der Einsatz von Stirnthermometern in Gefängnissen und Gerichtssälen bekannt. Diese Maßnahme zur Erkennung von mit dem Coronavirus infizierten Menschen wäre seiner Meinung nach auch ein probates Mittel für die Schulfamilien, weshalb er im Namen der FDP-Fraktion in einem Eilantrag forderte, die Gemeinde Pullach möge für ihre Schulen kostenlos Stirnthermometer bereitstellen. Dass der Eilantrag beinahe unter den Tisch gefallen wäre und erst nach Anmahnung als letzter Tagesordnungspunkt nach 23 Uhr behandelt wurde, das alleine machte Betz und seinen Fraktionskollegen Michael Reich schon wütend. Statt Lob für ihren Vorschlag, ernteten die Liberalen aber auch noch Kritik, und als Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) sagte, "wir wollen die Schulen nicht zwangsbeglücken", platzte Michael Reich der Kragen. "Es ist einfach eine Unverschämtheit", sagte der FDP-Gemeinderat, es mache überhaupt keinen Sinn, in diesem Gremium konstruktive Vorschläge zu machen, schimpfte er.

Man sollte die Schulen doch erst einmal fragen, ob sie die Stirnthermometer überhaupt möchten und bräuchten", gab Fabian Müller-Klug, Fraktionsvorsitzender der Grünen, zu bedenken. "Es geht in dem Antrag nicht darum, ob sie wollen, sondern dass wir sie bereitstellen", sagte ein sichtlich genervter Michael Reich. Auch Verena Hanny (Grüne) konnte dem Eilantrag der FDP nicht viel abgewinnen. Die Grundschullehrer würden mit zusätzlicher Testung überfordert, sagte sie, erinnerte aber auch daran, dass in der Grundschule mangels ausreichender Tests derzeit nur einmal wöchentlich getestet werde. Laut Bürgermeisterin Tausendfreund sind für die Pullacher Schulen pro Woche zwei Eigentests für Lehrer und einer für Schüler geplant, die erste Lieferung sei aber nicht ausreichend gewesen, obwohl der Freistaat "großmundig" versprochen habe, genügend Eigentests zu liefern. Im Kreisausschuss sei deshalb besprochen worden, dass der Landkreis nun in Vorleistung geht und sich selbst Tests beschafft.

Für den Verwaltungsantrag der Bürgermeisterin, wonach zuerst die Schulen befragt und gegebenenfalls danach die Stirnthermometer angeschafft werden, stimmten schließlich elf von 20 Gremiumsmitglieder.