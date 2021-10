Gut informiert an Haltestellen

An vier ausgesuchten Bushaltestellen will Pullach insgesamt sieben moderne Anlagen errichten lassen, die eine "dynamische Fahrgastinformation" erlauben - das hat der Gemeinderat beschlossen. Mit Hilfe der sogenannten DFI-Anzeigen sollen von 2022 an die realistischen Abfahrtszeiten angezeigt werden. Ausgesucht wurden neuralgische Stellen wie die Bushaltestelle Höllriegelskreuth, Großhesselohe-Wettersteinstraße und Pullach-Bahnhof sowie die Haltestelle Gartenstraße-Rathaus. Dank Fördermittel belaufen sich für die Gemeinde die Anschaffungskosten nur auf rund 21 000 Euro.