Unter dem Motto "Auf ein Wort: Halloween" findet am Samstag, 26. Oktober, von 19.30 Uhr an im Großen Rittersaal der Burg Schwaneck in Pullach ein Abend mit Gruselfaktor statt. Poetry Slammer, Dichter und Geschichtenerzähler werden die Burg mit ihren Texten zum Schauplatz ihrer Horrorgeschichte machen. Gruslig, verstörend, aber auch lustig können die sein, jeder hat maximal sieben Minuten Vortragszeit, um das Publikum zu begeistern. Eingebettet sind die Darbietungen in Lesungen von Schauspielern der Schauburg, dem Theater für junges Publikum in München. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Mehr Informationen unter www.burgundbuehne.de.