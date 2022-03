Seit Jahren tropft Wasser durch das undichte Dach der Pullacher Grundschule auf den Teppich in der Aula, und das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Schulfamilie seit geraumer Zeit schon in dem sanierungsbedürftigen Gebäude zu kämpfen hat. Die Hoffnung von Rektor Anton Höck, dass in den Sommerferien des laufenden Jahres mit der bereits beschlossenen Sanierung begonnen wird, haben sich nun zerschlagen. Wie in der jüngsten Sitzung des Pullacher Gemeinderats bekannt wurde, wirft die Erkrankung des mit der Sanierung beauftragten Architekten Eduard Ritt alle Pläne um ein Jahr zurück. Ritt hat die Gemeinde gebeten, den Architektenvertrag aufzulösen.

Aufgrund des bevorstehenden Architektenwechsels sei der Zeitplan nicht mehr zu halten, beide Baumaßnahmen müssten auf die Sommerferien 2023 und 2024 verschoben werden, heißt es erklärend in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. "Das ist nicht die erste Verschiebung, wir sind sehr enttäuscht", sagt Rektor Anton Höck. Was ihn ein wenig besänftigen könnte, ist der Beschluss des Gemeinderates, den Einbau der raumlufttechnischen Anlagen aus der Gesamtmaßnahme herauszulösen und noch im laufenden Jahr durchzuführen. Damit beauftragte der Gemeinderat das Architektenbüro Markus Meßenzehl aus München auf Stundenbasis.

"Wir hatten uns schon längst ein Linoleum als Ersatz für den Teppich ausgesucht", berichtet Rektor Höck, doch das könne erst nach der Dachsanierung gelegt werden. Um Schönheit und Sauberkeit geht es Höck jedoch nicht in erster Linie. Vor allem der Brandschutz liegt ihm am Herzen, weshalb er hofft, dass auch dieser noch heuer angegangen wird. Dazu zählt eine Fluchtaußentreppe, mit deren Bau schon begonnen werden könne, nachdem Sträucher und Büsche bereits entfernt worden seien, wie Höck anmerkt. Seine Hoffnung setzt der Rektor nun auch auf eine externe Evaluierung, die zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, nun aber im Mai ansteht. Dabei sollen die vor zwei Jahren während zweier Begehungen des Schulgebäudes protokollierten Mängel im Schulhaus zur Vorlage kommen. Der Forderung der Schule nach Fluchttüren und einem Brandschutzplan werde er bei der Evaluierung jedenfalls Nachdruck verleihen, sagt der Rektor, der zwischen 2001 und 2007 Lehrer an der Grundschule Pullach war, ehe er über ein Intermezzo als Schulleiter in Icking 2019 die Rektorenstelle in Pullach antrat.

Wenn das Problem der Beleuchtungstechnik an der Schule bis Mai nicht bereits gelöst sein wird, dann wird wohl auch dieses Thema bei der Evaluierung angesprochen werden. Die Fördergelder flössen bereits, aber umgesetzt worden sei bislang nichts. Das sorge für Unmut, etwa beim Hausmeister, sagt der Schulrektor.