Die Staatsstraße 2572 zwischen Pullach und Grünwald ist am Dienstag, 8. März, wegen Fällarbeiten von 9 Uhr an gesperrt. Lediglich die Linienbusse der MVG dürfen passieren. Das Staatliche Bauamt Freising hat Ende Januar bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt, dass entlang der Staatsstraße am westlichen Isarhang bei Pullach mehr als 40 Eschen, Buchen und Ahorn in einem schlechten Zustand sind und eine Gefahr für den Verkehr darstellen. Die Fällungen müssen deshalb laut Behörde zügig erledigt werden. Die Stämme der Buchen werden deutlich oberhalb der Faulstellen gekürzt und wegen ihres Biotopwertes als Torso stehen bleiben. Da die Fällarbeiten knapp außerhalb der gesetzlich festgelegten Gehölzpflegezeit liegen, hat sich das Staatliche Bauamt mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen. Der Verkehr in südliche Richtung wird am Dienstag über Wolfratshausen umgeleitet, in nördliche Richtung über München-Sendling.