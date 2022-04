Klar, der Himmel der Bayern entfaltet sich am eindrucksvollsten in Weiß und Blau. Wenn aber die Sonne wie hier in Pullach das blaue Band des Frühlings mit dem Gelb der Goldglöckchen in Szene setzt, ist das ebenfalls eine Kombination, die einen farbpsychologisch gerade besonders erfreut. Überhaupt: Wenn der Sonnenschein die Augen erfreut und die Endorphine zum Tanzen bringt, ist quasi alles Gold, was glänzt - trotz all der Unbilden, die gegenwärtig auf der Welt die Vorfreude auf Ostern minimieren. Das Dunkel erhellen, den Winter in die Berge vertreiben, Graues in Buntes zu verwandeln, ist ja die vornehmste Tugend des Frühlings, der im Zyklus der Jahreszeiten die Wiederauferstehung der Natur symbolisiert. Man wünschte, nicht nur die Natur und das Isartal würden in diesen Tagen mit Licht durchflutet und flächendeckend erhellt, sondern auch die Herzen und Hirne mancher Politiker und Generäle. So kann man nur hoffen, dass letztlich Liebe und Recht über den Hass triumphieren. Die Liebe ist ja immerhin eine Himmelsmacht, wer wüsste das nicht besser als der Lenz, der alte Stenz, der die sprichwörtlichen Frühlingsgefühle erwachen und den Spargel wachsen lässt.