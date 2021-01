Die Jakobuskirche Pullach bietet mit "Blessed" ein neues Online-Format an, das die Teilnehmer "gesegnet in die Woche" starten lässt. Dies soll helfen, in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling wegfallende Routinen wie Arbeits- oder Schulweg auszugleichen. Weil ein Tag wie der andere sei, man nur noch zwischen den Zimmern der Wohnung pendele, biete "Blessed" die Möglichkeit, den Tag und die Arbeitswoche bewusst mit Gott zu beginnen, heißt es in einer Mitteilung. Jeden Montagmorgen um 7 Uhr laden Mitarbeitende der Jakobuskirche zu einer Online-Andacht für zehn bis 15 Minuten ein, um Atem zu holen, in Ruhe auf sich selbst und auf Gott zu lauschen. Danach kann man noch bei einem Kaffee zum Gespräch dabeiblieben. Der Zoom-Link findet sich auf der Webseite unter https://www.jakobuskirche-pullach.de.