23. Juli 2019, 22:03 Uhr Pullach Gemeinsam tanzen

In der Gemeinde Pullach hat das Tanzen unter freiem Himmel eine lange Tradition. Am Sonntag, 28. Juli, gastiert die Wolnzacher Tanzlmusi von 8 bis 12 Uhr in der Waldwirtschaft Großhesselohe im Biergarten, die schon mehrmals bei Tanzveranstaltungen mit dabei war - auch diesmal hat der Volkstanzkreis Pullach eingeladen. Mittanzen kann jeder, das Programm ist etwas einfacher gehalten, lässt der Veranstalter verlauten, und die Tanzleiter Karolina und Johannes Schuster zeigen auch gerne alle Figuren. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.vtk-pullach.de).