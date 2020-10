Im Gegensatz zur Nachbargemeinde Grünwald will Pullach nach Möglichkeit noch im Oktober die Bürgerversammlung abhalten. Seit Monaten beschäftige sich die Gemeindeverwaltung mit der Frage, wie man mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Ausrichtung einer Bürgerversammlung bei steigenden Infektionszahlen umgehe, schreibt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) in ihrem wöchentlichen Bürgerbrief. "Unser erster Schritt war, die Veranstaltung noch im Oktober vorzusehen, in der Hoffnung, das Infektionsgeschehen wäre jetzt noch niedriger. Für Pullach stimmt das auch noch."

Auch habe man die Themenvielfalt für die Versammlung am 26. Oktober reduziert und bitte darum, Fragen und Anträge vorab schriftlich einzureichen. Auf den Infomarkt werde verzichtet, damit die Veranstaltung so kurz wie möglich ausfällt und Bewegungen im Saal auf Abstand erfolgen.

Stand Dienstag gehe man im Rathaus davon aus, "dass wir unserer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können und die Veranstaltung stattfinden wird", so Tausendfreund. Alle Vorbereitungen, vom Hygienekonzept bis zur Information der Öffentlichkeit, seien getroffen. Die Gemeinde behalte sich aber vor, "im Zweifel in letzter Minute abzusagen, wenn das Infektionsgeschehen in Pullach zunehmen sollte". Vorsicht und Sicherheit der Bürger und der Belegschaft der Verwaltung stünden an erster Stelle. Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl hatte angekündigt, mit der Bürgerversammlung noch zu warten.