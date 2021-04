"Eine andere Welt ist pflanzbar" lautet der Titel eines Film- und Vortragsabend mit der Pullacher Regisseurin Ella von der Haide über urbane Gemeinschaftsgärten, der am Mittwoch, 14. April, entweder mit Präsenz im Bürgerhaus Pullach über die Bühne geht oder online stattfindet. Nachdem sich auch in Pullach in diese Richtung etwas tut, werden an dem Abend neben fünf urbanen Gärten in Deutschland auch Ideen und Projekte zu urbanen Gemeinschaftsgärten und "Essbares Pullach" vorgestellt und zusätzliche Ideen gesammelt. Die Veranstaltung mit der Kursnummer 5502 dauert von 19 bis 20.30 Uhr, Kursgebühr 8,50 Euro, Anmeldung über www.vhs-pullach.de.