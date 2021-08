Fußgänger in Pullach werden es eine Zeit lang schwer haben, auf den Mitteldamm zwischen Isar-Werkkanal und Fluss zu gelangen. Die Fußgängerbrücke zwischen der Straße An der Isar direkt am Ufer und dem Mitteldamm wird wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Fußgängerbrücke befindet sich unterhalb der Großhesseloher Brücke. Die Gemeinde teilt mit, dass in diesem Bereich von 13. bis 30. September Unterhaltsarbeiten der Stadtwerke München stattfinden werden. In diesem Zeitraum wird die Brücke für den Fußgänger- und Radverkehr komplett gesperrt.