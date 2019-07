24. Juli 2019, 21:26 Uhr Pullach Für die Großen ist kein Platz

Der Gemeinderat beschließt einen Neubau der Grundschule anstelle der jetzigen Josef-Breher-Mittelschule. Dass diese dafür nach Baierbrunn verlegt werden soll, passt einigen Mitgliedern des Gremiums nicht wirklich

Von Udo Watter, Pullach

Architekt Sebastian Hrycyk beendete die Vorstellung seiner Machbarkeitsstudie mit einem Satz, für den er keine große prophetische Begabung brauchte: "Jetzt ist natürlich großer Diskussionsbedarf gegeben." In der Tat debattierten die Mitglieder des Pullacher Gemeinderats anschließend eifrig und kontrovers über das, was er eben vorgetragen hatte. Dabei waren die Ergebnisse seiner Massenstudie zur Schulentwicklung am Ort doch ziemlich eindeutig: Auf dem Weg zu einer neuen Pullacher Grund- und Mittelschule gilt es, sich endgültig von einem alten Standort zu verabschieden und Optionen ins Auge zu fassen, die nicht überall uneingeschränkte Glücksgefühle auslösen.

Konkret hat der Gemeinderat am Dienstag fünf Punkte beschlossen: Das Areal der derzeitigen Grundschule an der Schul-, Habenschaden- und Jaiserstraße wird als Regelschulstandort aufgegeben. An der Kagerbauerstraße 7 und 9 wird eine neue Grundschule inklusive Zwei- oder Dreifachturnhalle gebaut. Für die bisher dort untergebrachte Josef-Breher-Mittelschule wiederum wird ein alternativer Standort gesucht, vorzugsweise in Baierbrunn. Die Gemeindeverwaltung soll zudem analysieren, wie die Nachnutzung der Gebäude auf dem aktuellen Grundschulgelände aussehen könnte: Dabei geht es um die Rathauserweiterung, Bedürfnisse der Volkshochschule, der Musikschule oder Kinderbetreuung. Bevor weitere kostenrelevante Planungsschritte unternommen werden, soll aber mit den Gemeinden Baierbrunn, Grünwald, Schäftlarn und Straßlach-Dingharting sowie der Regierung von Oberbayern die Finanzierung des Mittelschul-Neubaus geklärt werden. Hintergrund: Die Mittelschule, die auf Baierbrunner Flur entstehen soll, ist Sprengelschule und wird auch von Kindern aus den genannten Gemeinden besucht.

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) war es bei letzterem Punkt ein Bedürfnis, die Skepsis vor allem von Mitgliedern der Wählergruppe Wir in Pullach (WIP) zu entkräften. Angelika Metz etwa hatte ihrer Befürchtung Ausdruck verliehen, dass am Ende die Pullacher alleine die neue Mittelschule finanzieren würden. Die beteiligten Nachbarkommunen sind freilich verpflichtet, sich zu beteiligen, wie Tausendfreund betonte. Überdies zeigt sie sich zuversichtlich, was den neuen Standort der Mittelschule am Wirthsfeld in Baierbrunn angeht: "Der Baierbrunner Bürgermeister ist sehr aufgeschlossen." Die teure Interimslösung in Containern fiele dann auch weg.

Was Hrycyk am Dienstag noch mal konkret darlegte und den Gemeinderäten die Entscheidungen mehrheitlich erleichterte, ist im Grund schon länger bekannt: Der Gemeinde Pullach fehlt der Platz, um die notwendig gewordenen Erweiterungen der im Ortszentrum befindlichen Grund- wie Mittelschule, aber auch des Rathauses allesamt zu realisieren. Die beiden Schulen sollen modern umgestaltet werden - mit Ganztagsbetreuung und nach zeitgemäßen pädagogischen Vorgaben. Das von Schulplanerin Andrea Lehner erarbeitete Konzept inklusive Raumprogramm ließe sich am Grundstück der Grundschule schlicht nicht umsetzen. Und da von Seiten der WIP das Wort "Wunschkonzert" fiel, was die geplante Anzahl der Klassen und des Raumbedarfs der Mittelschule angeht, stellte Lehner noch mal klar: "Die bestehende Mittelschule ist eindeutig zu klein. Es fehlen wesentliche Räume, die Baumasse orientiert sich an den Förderrichtlinien."

Auch Alexander Betz (FDP) zeigte "sich nicht begeistert, dass wir mit Pullacher Geld auf Baierbrunner Flur eine Schule bauen", und Andreas Most (CSU) wollte andere Standorte, etwa das Warnberger Feld, nicht komplett ausschließen. Er betonte aber auch, dass eine Grundschule im Ortszentrum Priorität habe. Ähnlich äußerten sich Renate Grasse (Grüne) oder Holger Ptacek (SPD): Man müsse akzeptieren, dass das Grundschul-Grundstück nicht mehr geeignet sei, aber jetzt vor allem die Realisierung der neuen Grundschule im Ort forciert werden müsse.

Die fünfköpfige WIP-Fraktion, die vor der Vorstellung der Machbarkeitsstudie noch erfolglos eine Vertagung des Tagesordnungspunktes beantragt hatte, stimmte denn auch teilweise gegen die anderen Fraktionen. Sie votierte gegen die Aufgabe des jetzigen Grundschulgrundstücks als Regelschulstandort, ebenso gegen die Festlegung des neuen Standorts an der Kagerbauerstraße. Dass eine Analyse für die Nachnutzung der Bestandsgebäude am Grundschulgelände in Auftrag gegeben werden soll, lehnte sie auch ab.