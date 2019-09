Der evangelische Theologe und Historiker Hermann Geyer hat die Vorgänge um die friedliche Revolution im November 1989 gründliche recherchiert und in einem Buch aufgearbeitet.

Er hat, aufgehängt am Leipziger Friedensgebet, das montags um fünf immer stattfand und Ausgangspunkt der berühmten Montagsdemonstrationen wurde, ein Buch verfasst. Geyer hält am Mittwoch, 9. Oktober, 30 Jahre nach den Ereignissen, in Pullach den Vortrag mit dem Titel "Nikolaikirche, montags um fünf - Das Leipziger Friedensgebet und die Friedliche Revolution 1989". Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist in Pullach.