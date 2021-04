Das 27. deutsch-französisches Freundschaftsfest in Pullach ist abgesagt. In einer virtuellen Sitzung am Dienstag habe der Verein Pullach Aktiv schweren Herzens beschlossen, das für 25. bis 27. Juni geplante Freundschaftsfest wie bereits im Vorjahr nicht zu veranstalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereinsvorsitzenden Andreas Most. Die aktuelle Corona-Lage und der notwendige Vorlauf ließen keine andere Entscheidung zu. Im Verein bedauere man diesen Schritt außerordentlich, aber natürlich habe man auch Verantwortung. Der Verein wolle kein "Super-Spreader-Event" veranstalten, begründet Most die Absage des bereits traditionellen Festes auf dem Kirchplatz. Ein Termin für das deutsch-französische Freundschaftsfest im kommenden Jahr steht schon fest: 24. bis 26. Juni.