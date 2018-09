3. September 2018, 22:07 Uhr Pullach Freizeitbörse hoch im Kurs

"Besser gemeinsam als einsam" - so lautet das Motto der Pullacher Freizeitbörse, die seit ihrer Gründung vor elf Jahren hoch im Kurs steht. Die Börse funktioniert unkompliziert: Alle zwei Wochen mittwochs um 19 Uhr trifft man sich zwanglos im Vereinsraum im Bürgerhaus, um gemeinsame Vorhaben zu besprechen und die Ergebnisse danach auf die Website der Mitglieder zu stellen. Wer also Freude an Radtouren oder Wanderung empfindet, an Reisen, Führungen oder Besichtigungen interessiert ist, kann sich am Mittwoch, 5. September, im Bürgerhaus Pullach inspirieren lassen.