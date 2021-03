Von Michael Morosow, Pullach

In ihrem Bemühen, den abseits aller Wege durch die Wälder des Isartals preschenden Mountainbikefahrern Einhalt zu bieten, hat die Agenda 21 Pullach einen wenn auch kleinen Etappensieg errungen. Zwar kam der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag ihrer Forderung nicht nach, den Ausstieg aus dem landkreisweiten Lenkungskonzept "Natur-Erholung Isartal im Süden von München" zu beschließen, doch äußerte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) dahingehende Überlegungen für die Zukunft. Wenn mit diesem Lenkungskonzept bis zum 1. April 2022 "nichts passiert", so Tausendfreund, werde die Gemeinde aussteigen, um eine Drucksituation zu erzeugen, wie sie sagte. Es sei ärgerlich, dass das Lenkungskonzept nie zum Abschluss gebracht worden sei, noch kein Träger feststehe und somit bis heute auch keine Naturschutz-Ranger eingesetzt werden könnten.

Peter Kloeber vom Agendateam schilderte dem Gremium kurz die Situation auf den Waldwegen, wo Mountainbiker so zahlreich unterwegs seien, dass für Fußgänger kein Platz mehr sei. Nach Meinung der Agenda soll die Gemeinde die Wege in ihrem eigenen Wald für den Radverkehr sperren. Wo die Situation ausufere, sollte man das tun, sagte die Bürgermeisterin und machte den konkreten Vorschlag, im Bereich des historischen Höllriegelparks die Strecke für Fußgänger auszuweisen, damit die Besucher von Radfahrern unbedrängt die Informationstafeln lesen könnten. Dieser Abschnitt soll in jedem Fall aus dem Isar-Trail herausgenommen werden. Der Beschluss wurde mit 19 zu einer Stimme gefasst.