Jetzt ist es offiziell: In seiner jüngsten Sitzung hat der Pullacher Gemeinderat Thomas Maranelli in seinem neuen Amt als Feuerwehrkommandant in der Isartalgemeinde bestätigt. Maranelli folgt damit Harald Stoiber nach, der im Sommer zum neuen Kreisbrandrat gewählt wurde und in der Feuerwehreinsatzzentrale seinen Dienst verrichtet. Bestätigt wurden auch Stephan Driesen und Pawel Piotrowski als Maranellis Stellvertreter.