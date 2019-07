30. Juli 2019, 21:40 Uhr Pullach Familienfest im Freizeitbad

Am zweiten Ferienwochenende können Familien im Pullacher Freizeitbad feiern. Beim Familien-Sommerfest am Samstag, 3. August, erwarten die Badegäste zusätzliche Attraktionen. So können Kinder von 12 Uhr an unter anderem Zielschießen, auf einer Hüpfburg toben oder bei einem Kids-Quiz mitmachen. Für Erwachsene gibt es außerdem eine Zumba-Party. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Bad verlegt. Besucher zahlen bei jedem Wetter den regulären Eintrittspreis.