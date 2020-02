United Initiators wurde 1911 in Pullach gegründet und stellt Peroxide und Persulfate her.

Das Problem mit den Haselmäusen ist gelöst, sie können umgesiedelt werden. Jetzt muss die Geschäftsführung des weltweit operierenden Chemieunternehmens United Initiators noch die Gemeinde Pullach von ihren Ausbauplänen überzeugen. "Big Wings" heißt das Projekt, das der 1911 in Pullach gegründete Hersteller von organischen Peroxiden und Persulfaten auf seinem Stammsitz an der Dr.-Gustav-Adolph-Straße angehen will, um seine Lagerkapazitäten und die interne Logistik neu auszurichten. Dazu will das Unternehmen, das 2019 einen Umsatz in Höhe von 300 Millionen Euro generierte, auf seinem Werksgelände eine neue Lagerhalle sowie ein neues Wohnhaus für zehn Mitarbeiter bauen und in die Versand- und Umschlaglogistik investieren, so zum Beispiel in Andockstationen für Lastwagen.

Ziel des Vorhabens ist nach Darstellung von Geschäftsführer Andres Rutsch zum einen, für die etwa 350 Mitarbeiter in Pullach die Wege zu verkürzen und ein komfortableres Arbeiten zu ermöglichen, zum anderen die Transportfahrten mit Lastwagen deutlich zu reduzieren und dadurch die CO₂-Bilanz zu verbessern. Bislang müssen am Stammsitz hergestellte Produkte mangels ausreichend eigener Lagerkapazitäten zu Außenstellen in Hamburg, Mannheim, Halle oder gar in Frankreich gefahren werden. Über diese beabsichtigte Schadstoffeinsparung freut man sich natürlich im Umweltamt der Gemeinde, weniger aber über eine Rodung und Versiegelung des 1,8 Hektar messenden Baufeldes im Süden des Betriebsgeländes. Eine solche ist aber gesetzlich vorgeschrieben angesichts der Stoffe, die im Werk verarbeitet werden.

Im Oktober hatte der Gemeinderat einen entsprechenden Bauantrag des Unternehmens auf Eis gelegt, am vergangenen Donnerstag trafen sich Rathausverwaltung und Firmenleitung zu einem Gespräch. Dabei ging es weniger um Umweltbelange, auch wenn Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) die Nähe des Chemiewerks zum angrenzenden Einkaufsmarkt nicht goutiert. Aber das Areal ist im Flächennutzungsplan als Industriegebiet ausgewiesen, weshalb das Unternehmen jetzt schon Bäume fällen könnte. Damit hatte United Initiators im Herbst bereits begonnen, die Arbeiten aber auf Wunsch der Gemeinde wieder eingestellt. "Wir wollen einen offenen, transparenten Dialog mit der Gemeinde pflegen", sagt Geschäftsführer Rutsch.

In diesem Dialog müssen dann wohl die Interessen der Gemeinde und des Unternehmens unter einen Hut gebracht werden. Denn während die Konzernleitung nichts dagegen hat, dass die gemeindliche Geothermiegesellschaft IEP weiterhin Flächen auf dem Firmengelände nutzen darf und auch für den Isartaler Tisch Räume im Neubau bereithalten will, sperrt sie sich nach wie vor dagegen, auch dem Wertstoffhof der Gemeinde die Tür zu öffnen. "Damit habe ich Probleme", sagt Andreas Rutsch und verweist auf häufigen Personenverkehr, der aus Sicherheitsgründen bedenklich sei. Ansonsten versuche man nun, die Wünsche der Gemeinde zu erfüllen. Derzeit werde ein Entwurf für den Bebauungsplan erarbeitet, den man dann mit der Gemeinde abstimmen wolle. "Wir warten jetzt, welchen Entwurf sie vorlegen werden", sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund am Montag. Beim Thema Wertstoffhof aber werde sie nicht lockerlassen, kündigt sie schon einmal an. Ihre Überlegung dazu: Wenn die IEP keine Lagerflächen mehr brauche, was irgendwann der Fall sein wird, könnte ihren Platz der Wertstoffhof nutzen.