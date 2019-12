Zwei Referenten des Naturerlebniszentrums Burg Schwaneck haben kürzlich Abschlusszertifikate in "Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung" überreicht bekommen. Birgit Meyer und Fabian Goldstein hatten sich mit dem Projekt "Die Welt und wir - mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen für eine bessere Zukunft" an der Weiterbildungsmaßnahme beteiligt. Sie arbeiteten mit einer vierten Klasse und zwei achten Mittelschulklassen an dem Angebot, das künftig zum Standard für Schulklassen werden soll. In der knapp zweijährigen berufsbegleitenden Qualifizierung setzten sie sich mit Theorie und Praxis der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinander.