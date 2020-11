Von Claudia Wessel, Pullach

Gedanken lesen? Das kann doch niemand. Ist es nicht das letzte Geheimnis jedes Menschen, was in seinem Kopf vorgeht? Kennt er sich nicht selbst am besten? Ist es nicht unmöglich, den wahren Charakter eines Menschen, seine Denkweise, von außen zu erkennen? Thorsten Havener, Pullacher und seines Zeichens Zauberer und Mentalist, hat das Gegenteil schon oft bewiesen. Zum einen in seinen Bühnenshows, in denen er Menschen aus dem Publikum gebeten hat, auf einen Zettel zu schreiben, welche Frage sie gerade bewegt. Der Zettel kam in einen Umschlag, der zugeklebt wurde. Thorsten Havener schaute also nicht, nein auch nicht heimlich in der Pause hinter der Bühne, hinein. Trotzdem sagte der 48-Jährige, der sich schon seit seiner frühen Jugend mit den Themen Illusion, Wahrnehmung, Körpersprache und Mentalstrategien auseinandersetzt, den Personen verblüffend oft genau das, was sie bewegt.

Auch als er einmal Gast in einer Sendung von Markus Lanz war, stellte er diese Fähigkeit unter Beweis. Er ließ sich von Gästen in der Sendung deren genaues Geburtsdatum geben und begutachtete den Umriss ihrer linken Hand. Dann überreichte er mehreren Personen in der Sendung eine schriftliche Charakteranalyse. Die betreffenden Personen wurden gefragt, wie sehr die Analyse auf sie zutreffe. "Alle waren komplett überzeugt", berichtet Havener in seinem neuen Buch "Ich sehe das, was du nicht sagst", das im Oktober bei Yes Publishing erschienen ist. Eine Dame, die sich zu 100 Prozent erkannt fühlte, verdächtigte gar die Redaktion der Sendung, vorab einen Detektiv beauftragt zu haben, der sie beschattet habe.

Tatsächlich aber hatte Havener die fertig geschriebenen Charakteranalysen schon mit in die Sendung gebracht. In allen verteilten Analysen stand haargenau dasselbe. Ihr Geheimnis: Sie bestanden "ausschließlich aus Barnum Statements", wie Havener in seinem Buch, das den Untertitel "Körpersprache verstehen - Menschen lesen" trägt, dem Leser verrät.

Barnum Statements? Sie sind benannt nach dem amerikanischen Zirkusdirektor Phineas Taylor Barnum. Er hielt in seinem Zirkus dermaßen erfolgreiche Vorträge, von denen sich so gut wie jeder im Publikum angesprochen fühlte, dass eine bestimmte Art von Aussagen nach ihm benannt wurden: nämlich solche, die "so unkonkret sind, dass sie auf jeden zutreffen", wie der 1972 in Saarbrücken geborene Havener schreibt. Diese können dann auf einen Zuhörer leicht wie perfektes Gedankenlesen wirken.

"Gesundheit ist ein wichtiges Thema für Sie", ist etwa ein Barnum Statement. Oder "Sie gehen nicht gern ein großes Risiko ein". Mit dem Satz "Ich habe den Eindruck, Geld war bei Ihnen in letzter Zeit ein Thema" kann man Menschen ebenso beeindrucken wie mit "Sie haben vielleicht einige Schwächen, sind aber meist in der Lage, sie auszugleichen." Da verhält es sich wohl ähnlich wie mit Horoskopen: Sie sind meist auch so formuliert, dass sie auf unzählige Menschen und Situationen zutreffen können.

Eine Charakteranalyse ist das eine. Aber die Frage erraten, die einen Menschen gerade sehr beschäftigt? Auch das stellt Havener, der unter anderem mit der Sat1-Show "Der Gedankenleser - ein Mann sieht alles" bekannt wurde, als nicht so schwierig dar. Es gebe eben gewisse Lebensthemen wie Liebe, Geld oder Reisen, und Havener schreibt: "Wenn mich die letzten fünf Jahre, in denen ich Frage und Antwort vorgeführt habe, eins gelehrt haben, dann ist es die Erkenntnis, dass ausnahmslos jeder Mensch Bereiche in seinem Leben hat, die ihm Schwierigkeiten bereiten." Das "Cold Reading", so der Fachbegriff der Mentalisten dafür, einen Menschen "zu lesen, ohne ihn je zuvor getroffen zu haben", könne quasi jeder erlernen. Das Wichtigste sei die Grundregel: Stell' keine Fragen, stell' Behauptungen auf!

Und das soll gehen? Jemand behauptet etwas über mich und ich glaube es? Havener, der schon etliche Sachbücher zum Thema geschrieben hat und mit dem 2009 erschienenen "Ich weiß, was du denkst" es auf die Spiegel-Bestseller-Liste schaffte, kennt die Gegenargumente, die dann von vielen sofort kommen: "Bei mir würde das nie funktionieren", wird etwa behauptet. Seine Erfahrung aber sei eine andere, schreibt er. "In gewissen Momenten ist jeder Mensch leichtgläubig."

Und wenn nicht? Wenn jemand dem professionellen Gedanken- und Körperleser ein eiskaltes Nein entgegen schmettert? Dann gibt es auch eine Lösung, nämlich das "Out", die Möglichkeit, aus der brenzligen Lage herauszukommen. Wie? Das steht auch im Buch "Ich sehe das, was du nicht sagst."