Wenn eines Tages ein Engel vor uns stünde und fragte, was wir uns wünschen - was würden wir da sagen? Hedwig Rost und Jörg Baesecke erzählen und spielen anrührende Geschichten der ostjüdischen Kultur. Mit ihrer kleinsten Bühne der Welt, mit Papier und Geige versetzen sie die Zuschauer in eine ganz eigene Realität gepaart mit Magie, die noch genügend Raum für eigene Imaginationen lässt. Mehr als sechs Geschichten sind es, die viele Fragen aufwerfen und den Betrachter mitnehmen auf eine Reise in sein Innerstes. Das ganze wird unaufdringlich, mit menschlicher Wärme und Humor erzählt. Die Tassilo-Kulturpreisträger der SZ spielen das Stück "Engel in Fetzen" am Sonntag, 3. November, von 18 Uhr an im Pfarrsaal Heilig Geist in Pullach, Parkstraße 11 a. Karten gibt es an der Abendkasse oder per E-Mail (pv-pullach-grosshesselohe@ebmuc.de). Sie kosten 15, ermäßigt zehn Euro. In der Pause werden Essen und Trinken angeboten. Der Erlös des Abends wird zugunsten der Partnerschaft mit dem Krankenhaus Alma Mater in Gros Morne, Haiti verwendet. Veranstalter ist die Katholische Kirchenstiftung Heilig Geist Pullach.