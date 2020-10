Mütter und Väter wehren sich mit einem Brief an die Staatsregierung dagegen, dass Pädagogen der Grundschule an der benachbarten Mittelschule unterrichten müssen. Der Rektor unterstützt sie

Von Michael Morosow, Pullach

Ein Loch aufreißen, um ein anderes zu stopfen - dieses Vorgehen ist angesichts des Lehrermangels an Bayerns Schulen längst Methode. So auch in Pullach, wo im laufenden Schuljahr Lehrer der Grundschule als Aushilfe in der Josef-Breher-Mittelschule unterrichten müssen, wöchentlich 21 Stunden. Jetzt aber reicht es dem Elternbeirat der Grundschule. Die Situation habe sich zugespitzt, erklärt Vorsitzende Anja Landes, die sich nunmehr als Vertreterin der gesamten Eltern- und Schülerschaft Hilfe suchend an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wendet und eine "zeitnahe und sinnvolle Lösung" fordert.

"Wir bitten die Regierung von Oberbayern im Sinne unserer Grundschulkinder sehr eindringlich darum, dass Sie möglichst rasche und insbesondere unbürokratische Lösungen dieses Problems voranbringen oder übergeordnete Behörden gezielt darauf hinweisen und Lösungen einfordern. Die aktuelle Situation steht in einem eklatanten Widerspruch zu den Aussagen der Politik mit der priorisierten Förderung unserer jüngsten Schüler", heißt es in einer Presseerklärung des Elternbeirats, der den Schulleiter Anton Höck hinter sich weiß.

Wie Anja Landes berichtet auch der Rektor von einer weiteren Sorge der Eltern, nämlich um die Gesundheit ihrer Kinder: Zumal es an der Josef-Breher-Mittelschule bereits coronabedingte Schließungen gegeben habe, sähen es Eltern lieber, wenn "nicht so viel in fremden Häusern unterrichtet" würde, um Infektionskontakte zu vermeiden, sagt Höck. Die Streichung der Stunden wolle man nicht einfach so hinnehmen, auch wenn klar sei, dass das Kultusministerium auch nur den Mangel verwalte, sagt Höck. Er sei dankbar, dass der Elternbeirat sich mit seinem Unmut an das Kultusministerium wende.

Der Einsatz von Grundschullehrern in der Mittelschule belaste nicht nur den kontinuierlichen Regelunterricht der Grundschule mit einem sehr hohen Risiko, weitere nicht schließbare Lücken zu erzeugen. Dazu komme jetzt auch noch das Infektionsrisiko, das durch die Vermischung der beiden Schulen enorm steige, heißt es entsprechend in der Presseerklärung des Elternbeirats. Vor allem für die Kleinsten seien die gestrichenen Förderstunden und Brückenangebote sowie die Bereitstellung der Lehrkräfte für die Mittelschule eine Katastrophe, sagt Vorsitzende Landes. Dabei schlügen insbesondere die Eltern von Viertklässlern Alarm, weil sie mangels ausreichender Betreuung den Wechsel ihrer Kinder auf das Gymnasium gefährdet sehen. Die Missstände sind aus Sicht der Elternvertretung nur sehr begrenzt der derzeitigen Corona-Pandemie geschuldet, würden aber durch deren Auswirkung nochmals verstärkt. Vielmehr handele es sich um bereits bestehende oder zumindest absehbare strukturelle Defizite, insbesondere aus dem Bereich der Mittelschule, welche nun einen deutlichen Nachteil für die Schulkinder der Grundschule Pullach bedeuteten.

"Es ist der in diesen Zeiten absolut notwendige Förderunterricht für ganz grundlegende schulische Fähigkeiten betroffen", erklärt Landes. Einige Kinder, die bereits im Vorjahr einen Förderbedarf gehabt hätten, seien mit Lücken ins neue Schuljahr gestartet und daher erst recht auf Förderunterricht angewiesen. Tatsache aber sei, dass der Grundschule aufgrund eines vermeintlichen Stundenüberhangs Lehrerstunden entzogen würden, wodurch kaum noch Spielräume im Hinblick auf Differenzierung und zusätzliche Förderkurse - vom Kultusminister als "Brückenangebote" versprochen - gegeben seien. Selbst der reguläre Unterricht könne bei einem Krankheitsfall im Lehrerkollegium nicht gehalten werden, da die dafür vorgesehenen Lehrkräfte an der Mittelschule unterrichteten, klagt Landes. "Mit den an die Mittelschule abgeordneten 21 Stunden fangen wir fast eine ganze Lehrkraft an der Mittelschule auf", rechnet Schulleiter Höck vor. Das Problem ist seiner Meinung nach überall dort gegeben, wo Grund- und Mittelschule örtlich zusammengefasst seien wie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, in Lochham oder eben in Pullach, wo beide Schulen gegenüber lägen.

"Offenbar müssen die Lasten aus strukturellen Defiziten über mehrere schulische Einrichtungen verteilt werden", schreibt Elternbeiratsvorsitzende Landes. Es sei aber nicht nachvollziehbar, weshalb dies einerseits zu Lasten gerade von den jüngsten Schülern erfolgen soll und dies vermutlich aus örtlichen Gründen ganz überwiegend eine ohnehin schon personell knapp aufgestellte Grundschule belaste, schildert Landes die kritische Meinung der Eltern.

Es sei die Entscheidung des Schulamtes gewesen, die 21 Unterrichtsstunden von der Grundschule abzuziehen, sagt Harun Lehrer, Rektor der Josef-Breher-Mittelschule. Diese Lehrerstunden brauche man aber nicht, um den eigenen Förderbedarf zu decken, "sondern damit wir den Pflichtunterricht erfüllen können".