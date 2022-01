Durch Eingangstüren, die etwas versteckt lagen, sind Einbrecher in Pullach in Häuser eingedrungen. In einem Fall wurde die Souterrain-Tür aufgehebelt, im anderen kamen die Diebe durch das Gartenhaus ins Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Beide Einbrüche im selben Gebäudekomplex ereigneten sich zwischen Donnerstag und Freitag Vormittag in der Pullacher Gistlstraße und in der Carl-von-Linde-Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnungen und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Weitere Ermittlungen übernimmt das Kommissariat für Einbruchskriminalität. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass man schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen das Risiko eines Einbruchs vermindern kann. Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen. Schlüssel sollte man nie draußen verstecken. Auch heruntergelassene Rollos oder volle Briefkästen sollte man vermeiden.