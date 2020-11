In Pullach soll ein Wasserspielplatz entstehen. Der Pullacher Gemeinderat hat auf Antrag der FDP einstimmig beschlossen, dass die Rathausverwaltung ein Konzept erstellen soll, das entweder die Realisierung eines solchen Spielplatzes oder zumindest der Aufstellung diverser Wasserspielgeräte zum Ziel hat. Der Wasserspielplatz wäre der erste in Pullach und soll östlich der S-Bahn-Trasse entstehen, um die dort wohnenden Kinder besonders zu erreichen. Der von der FDP ursprünglich vorgeschlagene Standort bei der Maibaumwiese gilt dagegen als suboptimal.

Der Spielplatz auf der Maibaumwiese soll aber, soweit baurechtlich möglich, durch einzelne Geräte ergänzt werden. Weil es so viele andere Projekte im Bereich Tiefbau gibt, wird die Verwirklichung des Wasserspielplatzes zwar einhellig unterstützt, aber erst einmal zurückgestellt - gleiches gilt für die Errichtung zweier frei zugänglicher Beachvolleyballplätze auf den Seitnerfeldern, die die Grünen in einem Antrag gefordert hatten. Dieser fand grundsätzliches Wohlwollen, debattiert wurde aber auch über eine bessere und freiere Zugänglichmachung der Beachvolleyballfelder an Schwimmbad und Gymnasium - ein wichtiger Punkt dabei ist Schutz vor Vandalismus.