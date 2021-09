Wurzeln, der Schoß der Familie und Flügel - all das hat Cornelia Hammans in ihre Skulptur eingebaut.

"Chaos & Harmony" heißt die Skulptur, mit der die Bildhauerin Cornelia Hammans, Mitglied des Pullacher Rotary Clubs, auf der 17. Architekturbiennale in Venedig vertreten ist, und wenn man hört, dass das Werk als Auftragsarbeit einer Familie mit vier Kindern entstanden ist, versteht man den Namen umso mehr. Die vier Kinder haben die Gestaltung des Kunstwerkes geprägt, wie die bereits in Venedig weilende Hammans am Telefon erklärt, inspiriert von der Weisheit von Johann Wolfgang von Goethe: "Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, verleih ihnen Flügel." So könne man in dem Kunstwerk vier stilisierte Wurzeln entdecken, den Schoß der Familie und die Flügel, wobei die Flügel aus Teilen von Musikinstrumenten bestehen. Denn es handele sich um eine sehr musikalische Familie.

In Venedig, wo sich Hammans zur Zeit zum wiederholten Male nahe ihrem Werk aufhält, steht aber nicht die Skulptur der Familie. Diese ist bei den Besitzern im Raum München geblieben. In dem öffentlichen Park in Venedig befindet sich der zweite Guss. "Bis zu acht Güsse gelten als Unikat", erklärt Hammans. Für "Chaos & Harmony" plant sie drei. Wer den dritten Guss erhalten wird und wann er gemacht wird, ist aber noch offen.

Die ehemalige Präsidentin des Rotary Clubs Pullach fühlt sich geehrt, dass ihr Werk Teil der Biennale ist. Sie freut sich auf ihre Kollegen vom Rotary Club, die an diesem Freitag ihre Clubfahrt nach Venedig antreten werden, um gemeinsam mit Mitgliedern des RC Treviso-Terraglio "Chaos & Harmony" zu bewundern.