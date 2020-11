Auf ihrem Weg zur Fahrradfreundlichen Kommune will sich die Gemeinde Pullach von einem Mobilitätsbeauftragten begleiten lassen. Und dieser soll insbesondere als Radverkehrsbeauftragter aktiv werden. Nachdem der Finanzausschuss dafür bereits sein Plazet erteilt hatte, nahm das Vorhaben am Dienstag auch im Umwelt- und Mobilitätsausschuss der Gemeinde die Hürde. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat, der das Thema in seiner Sitzung am 15. Dezember auf dem Tisch liegen hat.