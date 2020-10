Im Jahr 1832 erhielten erstmals in Deutschland alle Bürger eines Ortes unentgeltlich Zugang zu Büchern: In Großenhain in Sachsen eröffnete die erste Stadtbücherei. An den Wert dieser öffentlichen Einrichtungen erinnert jedes Jahr der "Tag der Bibliotheken" am 24. Oktober. In der Charlotte-Dessecker-Bücherei Pullach lesen aus diesem Anlass am Samstag drei Autoren aus ihren Werken mit aktuellem Bezug. Den Beginn macht um 15.30 Uhr der Politikwissenschaftler Martin Schäuble, der in seinem Jugendroman "Sein Reich" schildert, wie Juri einen Sommer mit seinem Vater und dessen Freunden verbringt und dabei immer mehr in Verschwörungstheorien abrutscht. Um 17.30 Uhr liest Nele Pollatschek aus "Dear Oxbridge", einem Insiderbericht aus den Elite-Universitäten Cambridge und Oxford und Liebesbrief an ein eigensinniges Stück Europa. Um 19 Uhr schließt Michael Kumpfmüller den Kreis mit "Ach, Virginia", einer etwas andere Hommage an Virginia Woolf. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung nötig unter Telefon 089/74 44 00 11 oder per E-Mail an buecherei@pullach.de.