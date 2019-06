17. Juni 2019, 20:58 Uhr Pullach Digitalisierung des Gesundheitswesens

Die Senioren Union Pullach veranstaltet eine Exkursion in die CSU-Landesleitung zum Thema "Digitalisierung im Gesundheitswesen". Es referiert Christian Bredl, stellvertretender Vorsitzender des gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CSU und Leiter der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse. Treffpunkt ist am Donnerstag, 27. Juni, um 12.35 Uhr an der S-Bahn. Geplant ist auch eine Einkehr im Gastgarten NO-26. Der Vortrag mit Diskussion beginnt um 16 Uhr, die Rückkehr ist für 18 Uhr angesetzt. Wer mitfahren möchte kann sich bis zum 24. Juni anmelden unter 089/79 99 03 oder 0178/799 90 33 oder heinrich.fischer2@gmail.com oder SMS oder WhatsApp.