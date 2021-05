Sechs Schülerinnen aus der Q 11 des Pullacher Otfried-Preußler-Gymnasiums haben gemeinsam mit ihren Partner des Lycée Odikon Redon aus der Partnerstadt Pauillac mit einem Comic sowohl in deutscher als auch französischer Sprache den ersten Preis beim Wettbewerb "créAktiv" des deutsch-französischen Jugendwerks gewonnen. Geboren wurde die Idee zu dem Comic an der Schule in Pauillac, die Pullacher Schülerinnen Anna Lena Arnholdt, Jasmin Herold, Elektra Pace, Alexandra Renggli, Caroline Stichweh und Maya Traichel fanden das Projekt so toll, dass sie sich beteiligten. Am Dienstag wurden sie mit den Schülern aus Paulliac in einer Online-Ehrung ausgezeichnet. Ein Teil des Comics ist auf der Website des Gymnasiums (www.opg-pullach.de) zu sehen.