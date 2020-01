Wenn derzeit die Sternsinger unterwegs sind, tragen sie meist einen großen selbstgebastelten Stern mit sich. Zum Jahreswechsel rückt dieses Symbol der Heiligen Drei Könige, der Stern von Bethlehem, aber auch wieder in den Fokus allgemeinen Interesses. Denn manch einer fragt sich: Was war das eigentlich damals? Ein Komet oder gar eine Supernova? Johannes Knöferle von der Sternwarte Wind in Markt Schwaben kann da vielleicht weiterhelfen. Am Donnerstag, 9. Januar, hält er darüber im Saal der Jakobuskirche in Pullach einen Vortrag. Beleuchtet werden an diesem Abend wissenschaftliche Hypothesen und astronomische Zusammenhänge, geschichtliche Hintergründe und astrologische Deutungen. Beginn der Veranstaltung der Ökumenischen Erwachsenenbildung Pullach ist um 20 Uhr.