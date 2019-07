29. Juli 2019, 21:37 Uhr Pullach "Der Schallschutz ist das Wichtigste"

Unter dem Neubau der Pullacher Jugendfreizeitstätte sollen weder Anwohner noch Skater oder Stockschützen leiden

Von Udo Watter, Pullach

Eine Gemeinderatsitzung gehört sicher nicht zu den attraktivsten Abendaktivitäten. Doch zuletzt war der Sitzungssaal im Pullacher Rathaus so voll, dass eine Besucherin auf dem Boden Platz nehmen musste. Zahlreiche Jugendliche waren gekommen, aber auch ältere Vertreter des Sportvereins. Es ging um einen Neubau für die Jugendfreizeitstätte "Freiraum hoch zwei", der auf der Fläche der Sommerstockbahn in der derzeitigen Freizeitanlage nördlich der Margarethenstraße entstehen könnte. Dabei war allen Beteiligten wichtig, dass die Interessen von Jugendlichen, Sportlern und Anwohnern gleichermaßen berücksichtigt werden.

Bei dem Planungskonzept sollen die schallschutztechnischen Probleme der Skateanlage mit berücksichtigt werden. Mit dem Landratamt fanden dazu bereits Vorgespräche statt, dieses rät der Gemeinde, einen Vorbescheidsantrag einzureichen. In diesem Verfahren wäre im Rahmen der Nachbarbeteiligung zu prüfen, ob Planungssicherheit gegeben ist. Die Kosten für das Neubauprojekt werden auf 3,8 Millionen Euro angesetzt. Bisher ist die Jugendfreizeitstätte noch an der Jaiserstraße 2 untergebracht.

"Der Schallschutz ist das Wichtigste. Es muss sichergestellt sein, dass die Anwohner sich nicht mehr gestört fühlen. Es wäre fatal, wenn die Skateanlage deswegen geschlossen werden müsste", betonte Martin Eibeler (FDP) in der Sitzung. Einvernehmen zwischen allen Beteiligten - von den Jugendlichen über die Nachbarn und Sportvereine bis zum BND - zu erzielen, wäre Reinhard Vennekold (Wir in Pullach, WIP) wichtig: "Die Jugendlichen in Pullach sind unglücklich. Die Anwohner sind auch unglücklich. Es ist an der Zeit, hier eine Lösung zu finden. Es ist sehr wichtig, dass alles vorab geklärt wird, bevor mehr Geld ausgeben wird." Seine Fraktionskollegin Cornelia Zechmeister wie auch Arnulf Wallach (SPD) unterstrichen, dass unbedingt auch ein alternativer Standort für die Sommerstockbahn gesucht werden müsse.

Heinz Metz, Vorsitzender des SV Pullach, durfte auch ein paar Worte sagen: "Die Vereine haben Bedenken über die Planungssicherheit der Sportstätten, da es sich im Prinzip um Schwarzbauten handelt." Zudem fürchte er, dass im Rahmen der schallschutztechnischen Untersuchungen auch den Sportvereinen an der Margarethenstraße jede Aktivität untersagt wird. Peter Kotzur, Leiter der Bautechnik, konnte die Bedenken zum Teil entkräften: "Der Sportplatz ist kein Schwarzbau, beim damaligen Bau war er nicht genehmigungsbedürftig."

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) versicherte, dass sich die Gemeinde nach einem alternativen Standort für die Sommerstockbahn kümmere. Auch ein Vertreter des Jugendparlaments äußerte sich dahingehend: "Es muss ein neuer Standort für die Stockschützen gefunden werden." Der einzig sinnvolle Standort für ein Jugendzentrum freilich sei der neben der Skateanlage. Das Büro Janker Architekten wurde schließlich einstimmig beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau der Jugendfreizeitstätte zu erarbeiten. Weiterhin werden die Unterlagen für einen Vorbescheidsantrag zusammengestellt. Das Büro Müller BBM wird zudem mit einer schallschutztechnischen Voruntersuchung beauftragt. Und die Rathausverwaltung soll wie beschlossen einen alternativen Standort für die Sommerstockbahn suchen.