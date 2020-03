In dem Comicband "Asterix als Gladiator" serviert der römische Gladiatorentrainer Gaius Obtus Asterix und Obelix so abgefahrene Delikatessen wie "Nachtigallenzungen aus Nordgallien, Kaviar aus dem Inneren des Barbarenlandes und Krabbenzahnfleisch aus der Mongolei." Als er Obelix fragt, wie es ihm schmeckt, antwortet der nur: "Salzig." Die Vertreter der stoischen Philosophie sind zwar nicht gerade für ihren Humor bekannt, aber man könnte sich gut vorstellen, dass Seneca diese Szene amüsiert hätte - ebenso wie etwa die satirische Darstellung römischer Orgien in "Asterix bei den Schweizern", wo "in Auerochsfett gebratene Schweinskaldaunen mit Honig" kredenzt werden.

Seneca, römischer Philosoph, Politiker und Dichter (gestorben 65. n. Chr.), führte viele Jahre seines Lebens einen Feldzug gegen die "Luxuria", die Genusssucht und im besonderen gegen ausschweifende Gastmähler, Dekadenz und Verschwendungssucht der Neureichen, wie sie auch Petron in seinem "Satyricon" beschreibt. Die renommierte Pullacher Altphilologin Marion Giebel, bekannt für die Veröffentlichung zahlreicher Rowohlt-Monografien über antike Persönlichkeiten, stellte am Dienstag ihre neuestes Büchlein vor: "Seneca. Wie viel Luxus braucht der Mensch?", erschienen im Reclam-Verlag.

Wie immer versucht die gebürtige Frankfurterin, die just an dem Tag der Buchpräsentation in der Charlotte-Dessecker-Bücherei ihren 81. Geburtstag feierte, dabei den Bezug zwischen Antike und Jetztzeit anschaulich herzustellen, zeitlose und allzu menschliche Daseinsfragen zu verlebendigen. Dazu trägt natürlich auch Senecas bildhafte, von Giebel aus dem Lateinischen übersetzte Sprache bei: , "Was der von Delikatessen geschwächte Magen kaum verträgt, wird vom äußersten Ozean herbeigebracht. Sie speien, um zu essen, sie essen, um zu speien. Und Mahlzeiten, die man aus der ganzen Welt zusammensucht, würdigt man nicht einmal der Verdauung." Man kenne ja die Geschichte von den Römern, so Giebel, die den Gaumen mit Pfauenfeder kitzelten, um sich zu entleeren und danach munter weiter zu schlemmen. Es geht aber an dem Abend und in dem Buch natürlich nicht nur um die kulinarische Gier. Wenn Seneca, der das einfache Essen schätzte, schreibt: "Ein wichtiges Stück unserer Freiheit ist ein sozusagen leichtfuttriger Magen, der sich auch einmal eine kärgliche Verpflegung gefallen lässt", dann ist das eine Metapher für seine allgemeine Maxime der Lebenskunst: "Nicht, wer wenig hat, sondern wer immer mehr will, der ist arm." Für Seneca, so erklärt Giebel, ist "Luxus nicht so sehr das Anschaffen und Besitzen von Gütern, sondern ein stetes Mehrhabenwollen, da der Menschen ständig neue Reizmittel braucht." Dadurch werde der Mensch unfrei: "Er ist keine autonome Persönlichkeit, sondern ein Sklave der Verhältnisse."

Giebel, die eine leise, zurückgenommenen Lebensklugheit ausstrahlt und auf unprätentiöse Art vorträgt, verweist auf die Parallelen zu unserer Zeit. Das "Immer mehr", die Steigerungslogik, die Jagd nach Statussymbolen, der Konsumzwang, sind ja Phänomene, welche die moderne kapitalistische, neoliberale Gesellschaft stark prägen. Auch wer gegenteilige Entwicklungen wie Konsumverzicht, Minimalismus oder Nachhaltigkeit unterstützt, findet bei dem Philosophen, der eine Weile Erzieher von Kaiser Nero war, viele Anregungen. "Sein Genügsamkeitsideal, seine Ablehnung vom Mehrhabenwollen und -müssen, gewinnt heute immer mehr Anhänger", schreibt Giebel im Vorwort. "Er gilt als ein Lebensstil, den wir als ressourcenschonend oder sozial- und umweltverträglich bezeichnen können, der sich als Alternative zur konsumorientierten Überflussgesellschaft versteht." Giebel stellt sich die Frage, was überhaupt Luxus sei, und wie sich dieser vom Begriff "Wohlstand" unterscheide. Eine warme, beheizte Wohnung ist heute eine Selbstverständlichkeit, war früher - etwa in der Nachkriegszeit - aber durchaus Luxus. "Luxuria" bedeutet ursprünglich Üppigkeit, "das zu üppige Wachsen von Pflanzen", die man beschneiden muss. Für Seneca, der das Ganze psychologisch betrachtet, ist die Gier ("Avaritia) - der er seine Bescheidenheit ("Modestia") entgegensetzt - auch immer ein pathologischer Zustand. Die altrömischen Tugenden, die Persönlichkeiten wie Cincinnatus oder Cato verkörperten, gründeten ja im einfachen, bäuerlichen Leben. Seneca war sich freilich auch dessen bewusst, dass das kärgliche Ideal der Altvorderen zu seiner Zeit verblasst war - und auch er, der öffentlich wirken wollte, sich dafür entsprechend präsentabel zeigen musste. Rom umarmte die luxuriösen Verlockungen der östlichen Völker, die es unterworfen hatte, mit erstaunlicher Geschwindigkeit - und es war auch für Philosophen nachvollziehbar, angenehmer leben zu wollen, sich den Gepflogenheiten der Gesellschaft und den Umständen anzupassen. Diogenes, der kynische Meister der Bedürfnislosigkeit, hat zwar bekanntlich in einer Tonne gelebt. "Aber das konnte er auch nur, weil er keine Familie hatte", erklärte Giebel.

Das rechte Maß zu finden, die Vernunft walten zu lassen anstelle dem schlechten Beispiel der anderen nachzulaufen ("Wie vieles schafft man sich nur an, weil andere Leute es haben"), und vor allem zu erkennen, wie viel Überflüssiges es gibt, das man zu brauchen sich einbildet, das war Senecas eigentliches Ideal. Er beruft sich dabei auch auf einen Satz des Epikur: "Willst du den Pythokles glücklich machen, so sind nicht seine Gelder zu vermehren, sondern seine Begehrlichkeiten zu mindern." Durchaus glücklich respektive sehr gerührt war Marion Giebel, als sie nach der Lesung ein hübsches, kanonartiges Geburtstagsständchen ("Viel Glück und viel Segen") von den zahlreichen Zuhörern in der Bücherei erhielt. Anschießend gab's noch ein Glas Wein, aber keine Schweinskaldaunen.